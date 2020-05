Tuchtonderzoek naar agenten die barbecueden tijdens grensbewaking

De Belgische politie is een intern tuchtonderzoek gestart naar drie agenten die afgelopen weekend in Wuustwezel de grens met Nederland moesten bewaken tijdens de coronacrisis, maar er een barbecue zouden hebben gehouden. Een getuige meldde dit aan de lokale politie, die proces-verbaal opmaakte. De agenten zouden ook alcohol gedronken hebben.

De federale politie zegt zwaar te tillen aan de feiten. „Als bevestigd wordt dat de feiten zich zo hebben afgespeeld, is dat natuurlijk onaanvaardbaar”, zei een woordvoerster. „Dan werpt het een smet op het harde werk in moeilijke omstandigheden van alle collega’s de voorbije weken en maanden.”

De politie wil verder niet vooruitlopen op het tuchtonderzoek. De agenten in kwestie waren afkomstig van de luchtvaartpolitie en waren als versterking naar de grens gestuurd. Ze moesten controleren of het verkeer dat België in wilde daar wel toestemming of een gegronde reden voor had. Een van die automobilisten zou de barbecue hebben opgemerkt.