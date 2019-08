Tsunamiwaarschuwing na aardbeving Indonesië

De Indonesische autoriteiten hebben vrijdag een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor een deel van de westkust van Java. Ze riepen inwoners aan de kust van de provincie Banten op hoger gelegen gebied op te zoeken, na een aardbeving onder de zeebodem tussen Java en Sumatra. Ook in de hoofdstad Jakarta werden schokken gevoeld.

Er zijn tot nog toe geen berichten over schade of slachtoffers. De Indonesische rampenbestrijding meldt dat de beving een kracht had van 7,4. Ze deed zich voor op 147 kilometer uit de kust en een diepte van 10 kilometer.

Volgens metingen van de Amerikaanse geologische dienst USGC had de aardbeving een kracht van 7,0.