Tsunamiwaarschuwing Hawaï ingetrokken

Hawaï wordt niet meer bedreigd door een vloedgolf als gevolg van de aardbeving onder de zeebodem in de Golf van Alaska. Eerder op dinsdag werd na de beving een tsunamiwaarschuwing uitgevaardigd. De beving met een kracht van 7,9 heeft ook voor waarschuwingen geleid voor de kusten van Alaska, British Columbia (Canada) en de westkust van de VS.

De beving was ten zuidoosten van het eiland Kodiak waar mensen in de gelijknamige kustplaats snel naar hoger gelegen gebieden reden. De kustwacht heeft er volgens plaatselijke media vliegtuigen en helikopters weggevlogen omdat de basis daar aan zee ligt. Volgens een van de hulpverleners heeft Kodiak zich jaren op deze mogelijkheid voorbereid en verlopen de evacuaties kalm. Vlak achter de plaats is bergachtig terrein. Van een vloedgolf was dinsdagmorgen overigens nog niets te bespeuren.