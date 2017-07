Tsunamigevaar na beving voor oostkust Rusland

Voor de kust van Kamsjatka in het uiterste oosten van Rusland heeft een zware zeebeving plaatsgevonden. De Amerikaanse geologische dienst maakte in de nacht van maandag op dinsdag melding van een beving met een kracht van 7.8 in de Beringzee in de noordelijke Grote Oceaan tussen Alaska, de Aleutische eilanden en de Russische oostkust.

De zeebeving vond plaats rond 1.34 uur (Nederlandse tijd) op zo’n 200 kilometer van de stad Nikolskoje op Bering Eiland

Het Pacific Tsunami Waarschuwingscentrum (PTWC) op Hawaii waarschuwt voor tsunamigolven binnen 300 kilometer van het epicentrum van de beving langs de Russische kust. Volgens de dienst loopt Hawaii geen tsunamigevaar.