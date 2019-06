Tsunamidreiging Nieuw-Zeeland voorbij

Nieuw-Zeeland heeft de tsunamiwaarschuwing ingetrokken die was afgegeven na een zware aardbeving in de Stille Oceaan. De beving had een kracht van 7.2.

Het epicentrum van de zeebeving lag in de buurt van de Kermadeceilanden, zo’n 900 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. De autoriteiten in Nieuw-Zeeland waarschuwde in eerste instantie voor een mogelijk vloedgolf, maar kwam daar vervolgens op terug. "Op basis van de huidige informatie is geoordeeld dat het onwaarschijnlijk is dat de beving een tsunami heeft veroorzaakt die Nieuw-Zeeland bedreigt", aldus de burgerbeschermingsdienst.

De beving was rond 01.00 uur Nederlandse tijd, dat is rond 11.00 uur lokale tijd. De beving was op een diepte van tien kilometer en had volgens een eerste meting een kracht van 7.4, maar dat is later bijgesteld.