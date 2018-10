Tsunami treft Bijbelkamp op Sulawesi

De tsunami en aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi hebben een Bijbelkamp aan de kust zwaar getroffen. Van de 160 leerlingen zouden 120 het verwoestende natuurgeweld niet hebben overleefd. Dat meldde een zegsman van Kerk in Actie maandagmorgen.

Het Bijbelkamp werd verzwolgen door een modderstroom.

Krise Gosal, voorzitter de Indonesische Raad van Kerken, noemde de situatie op het zwaargetroffen Sulawesi maandag per telefoon „verschrikkelijk. We bidden tot God om hulp.”

Ze is in de zwaargetroffen stad Palu en hoorde ingrijpende verhalen over de ellende die de aardbeving en tsunami aanrichtten. „Zo is een man zijn acht maanden zwangere vrouw al dagen kwijt. Ze liep tijdens de tsunami nabij het strand. De man trekt al dagen van opvangkamp naar opvangkamp.” Door de ramp zijn volgens Indonesische media 1200 mensen omgekomen. De vrees is dat het dodental fors zal oplopen.

Krise Gosal, die twee weken geleden nog in Nederland was voor een overleg met Kerk in Actie van de PKN, arriveerde zondag met een Herculesvliegtuig van het Indonesische leger in het rampgebied. Ze kon maandagmorgen vanaf een militaire post in de stad Palu via WhatsApp contact krijgen met Nederland.

Dodental Sulawesi stijgt naar ruim 1200

De ravage in het rampgebied is ongekend. „Huizen, auto’s en bomen zijn verdwenen, kerken beschadigd. Van een kerkelijk ontmoetingscentrum was alleen nog het dak te zien”, vertelde Krise Gosal maandagmorgen.

Angst

Uit angst voor een volgende aardbeving bivakkeren mensen in de buitenlucht. „Ze durven niet in hun huizen te slapen. Dus bivakkeren ze onder de bomen. Vaak hebben ze niet eens een tent.”

Doordat in bijvoorbeeld Palu de elektriciteit uitviel, is dringend behoefte aan noodverlichting. Ook zitten ontheemden in de stad, waar het zo’n 40 graden is, te springen om water. „Niet alleen om te drinken, ook om zich ermee schoon te maken.”

Vanuit kerken in het zuiden van Sulawesi zijn vijf trucks op weg gegaan naar het rampgebied. „De kerken leveren de slachtoffers rijst, noedels en mineraalwater.”

Kerkleden met motorfiets naar rampgebied Sulawesi

Gevlucht

De onzekerheid over het lot van vermiste geliefden knaagt. „Ik weet niet of een kerkelijke leider hier in de buurt van Palu de ramp heeft overleefd. Het verhaal gaat dat hij met zijn gezin naar een hoger gelegen plaats is gevlucht. Sommigen zeggen dat ze de man hebben gezien. Maar zekerheid over zijn lot is er nog niet. Veel telefoonverbindingen werken niet. En door brandstofgebrek kun je niet zomaar de bergen inrijden om die man te zoeken.”