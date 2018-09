‘Tsunami-reactor’ Japan mag weer open

De Japanse atoomautoriteit heeft toestemming gegeven voor het heropstarten van een bijna veertig jaar oude reactor die tijdens de verwoestende tsunami in 2011 ternauwernood gekoeld kon blijven. Het gaat om de centrale Tokai 2 in de buurt van Tokio.

Terwijl het destijds in Fukushima helemaal misging en er een zogenoemde meltdown ontstond, kon Tokai 2 door twee noodaggregaten in stand worden gehouden. Het is niet duidelijk wanneer de centrale weer daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Na de tsunami legde Japan alle centrales in het land stil maar de Japanse regering houdt vast aan kernenergie. Tokai 2 is de achtste centrale die sinds de ramp in Fukushima van de autoriteit toestemming krijgt op te starten.