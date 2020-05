Tsjetsjeense leider zegt in toespraak dat hij gezond is

De leider van de Russische regio Tsjetsjenië Ramzan Kadirov heeft in een toespraak gezegd dat hij gezond is, meldt The Guardian. Vorige week kwamen berichten naar buiten dat hij het coronavirus had opgelopen en daarvoor in het ziekenhuis lag.

Op videobeelden is te zien dat Kadirov een infuus in zijn rechterarm heeft, maar hij ontkent dat hij op het moment ziek is.

„Zelfs als ik ziek was geweest, heb ik daar het recht niet toe? Er zijn miljoenen mensen besmet met dit virus en er zijn tienduizenden aan overleden. Mag ik dan niet aan een infuus zitten om mijn weerstand te verhogen. Ik ben kerngezond”, aldus de leider van Tsjetsjenië.

Ook op het sociale medium Telegram ontkende Kadirov ziek te zijn. „De afgelopen week was iedereen geïnteresseerd in één vraag. Mijn antwoord: ik ben gezond.”