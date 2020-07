Tsjetsjeense leider Kadirov: niet betrokken bij moord Gerasdorf

Ramzan Kadirov, leider van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, ontkent dat hij iets te maken heeft met de moord op een Tsjetsjeense man in Gerasdorf bij Wenen. Omdat het slachtoffer Kadirov in meerdere video’s op YouTube had bekritiseerd, werd de naam van de Tsjetsjeense leider al kort na de moord genoemd als die van de mogelijke opdrachtgever.

De 43-jarige Mamichan U. (alias Martin B.) werd zaterdag op straat doodgeschoten. De Oostenrijkse politie arresteerde twee Tsjetsjenen in verband met de moord.

Volgens Kadirov is U. het slachtoffer geworden van buitenlandse geheime diensten. Die zouden Rusland en vooral Kadirov zelf in diskrediet willen brengen door ze de moord in de schoenen te schuiven, schrijft de Tsjetsjeense leider op het Russische berichtenplatform Telegram.

De Oostenrijkse politie bevestigde donderdag dat U., die sinds 2007 in Oostenrijk woonde, werd bedreigd vanwege zijn videoboodschappen. Die bedreigingen namen de afgelopen tijd toe in intensiteit, aldus een politiewoordvoerder. De Oostenrijkse veiligheidsdienst had U. politiebescherming aangeboden. Die accepteerde hij alleen voor zover het de woning van zijn familie betrof.

De politie sluit niet dat Mamichan U. slachtoffer is geworden van een huurmoord, maar houdt er ook rekening mee dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat. In de Tsjetsjeense gemeenschap in Wenen gonsden al een tijd geruchten over betaalde moordopdrachten.

Een van de twee Tsjetsjeense verdachten is een 47-jarige man die na een achtervolging werd gearresteerd. Hij weigert te praten, zegt de politie. De andere verdachte is een 37-jarige man die U. naar de plek zou hebben vergezeld waar hij werd doodgeschoten. Het is onduidelijk of deze verdachte wel een verklaring heeft afgelegd.

Critici hebben Kadirov, die met steun vanuit het Kremlin een schrikbewind voert in Tsjetsjenië, herhaaldelijk beschuldigd van het op brute wijze uitschakelen van politieke tegenstanders in binnen- en buitenland. In 2019 zorgde de moord op een Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit in Berlijn voor opschudding. De Duitse justitie denkt dat die moord in opdracht van de Russische regering is gepleegd.