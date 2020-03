Tsjechische regio in quarantaine wegens coronavirus

De Tsjechische autoriteiten hebben een regio in het oosten van het land helemaal afgesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er mag sinds maandag 03.00 uur niemand meer in of uit. Het gaat om de regio rond de plaatsen Uničov, Červenka en Litovel, honderd kilometer ten noorden van Brno.

De Tsjechische regering maakte zaterdag bekend dat alle activiteiten in het land beperkt worden tot een minimum. Mensen mogen alleen nog naar buiten om naar hun werk te gaan of om boodschappen te doen. Deze maatregelen duren in ieder geval tot 24 maart.

In het land zijn 25 gevallen van het coronavirus vastgesteld.