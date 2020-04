Tsjechische president wil grenzen jaar gesloten houden

De Tsjechische president Milos Zeman wil de Tsjechische grenzen zeker een jaar gesloten houden. Zo wil hij voorkomen dat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus komt in zijn land.

Zeman heeft de Tsjechen opgeroepen „de schoonheid van eigen land” te bewonderen in de zomervakantie. „We willen hiermee voorkomen dat mensen naar landen gaan waar het virus nog niet onder controle is en op die manier voor een nieuwe uitbraak in Tsjechië zorgen.”

Het plan stuit op veel kritiek van reisbureaus. Die willen dat Tsjechen in ieder geval naar Kroatië en Slowakije moeten kunnen reizen. Dat zijn twee populaire vakantiebestemmingen en er zijn nog maar weinig virusgevallen vastgesteld in beide landen.

Halverwege maart werden in Tsjechië strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Bijna niemand mag het land in of uit. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor mensen die over de grens werken, vrachtwagenchauffeurs die goederen moeten leveren en noodgevallen.

In het land is bij 6701 mensen het virus vastgesteld en zijn zeker 186 mensen aan het coronavirus overleden.