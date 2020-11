Tsjechische president eist lijst met alle Russische spionnen

De Tsjechische president Milos Zeman wil een lijst van alle Russische spionnen die in zijn land actief zijn. Het verzoek leidt tot zorgen bij veiligheidsexperts omdat het sommige geheime bronnen in gevaar kan brengen.

Het verzoek van Zeman werd maandag gemeld door de publieke omroep CRo en is gericht aan Michal Koudelka. Dat is de directeur van de BIS, de Tsjechische inlichtingendienst. Wat Zeman met de lijst wil, is niet bekend.

De BIS rapporteert al jaren over toegenomen activiteiten van Russische inlichtingendiensten gericht op NAVO- en EU-lidstaten, maar heeft nooit concrete details verstrekt. Zeman wordt gezien als vriendelijk tegen Rusland en heeft in het verleden zijn eigen inlichtingendienst beschuldigd van incompetentie.

„Het vrijgeven van deze namen zou veel mensen en operaties in gevaar brengen. We kunnen het niet toestaan”, zei voormalig minister van Binnenlandse Zaken Frantisek Buhlan en voegde eraan toe dat er geen reden was voor de president om de namen te kennen.