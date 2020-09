Tsjechische gezondheidsminister weg na kritiek op coronabeleid

De Tsjechische minister van Gezondheid Adam Vojtech is maandag opgestapt vanwege kritiek op zijn aanpak van het coronavirus. Het aantal virusgevallen stijgt de afgelopen weken flink in Tsjechië.

Maandag kwamen er 985 besmettingen bij. Dat is het laagste aantal in ongeveer een week, deels doordat er minder wordt getest in het weekend. Vrijdag werden 3130 besmettingen gemeld. In totaal zijn er meer dan 45.000 besmettingen gemeld in het land.

De toename van het aantal besmettingen is de afgelopen week binnen Europa alleen groter in Spanje dan in Tsjechië. In het begin van de zomer werden alle strenge maatregelen die tijdens de eerste golf van coronabesmettingen waren genomen, weer opgeheven. Sinds vrijdag zijn weer strengere maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo moeten scholieren een mondkapje dragen. De horeca sluit om middernacht en bezoekers mogen alleen zitten.

Premier Andrej Babis bedankt Vojtech op Twitter voor alles wat hij gedaan heeft als minister. In Tsjechië zijn momenteel per 100.000 mensen 193 besmet met het coronavirus.