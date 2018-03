Tsjechisch onderzoek naar herkomst zenuwgas

De Tsjechische president Milos Zeman heeft inlichtingendienst BIS gevraagd uit te zoeken of het in Groot-Brittannië gebruikte zenuwgas afkomstig kan zijn uit Tsjechië. De Russische autoriteiten hebben eerder geopperd dat het middel mogelijk afkomstig is uit het Centraal-Europese land.

„De president heeft BIS opgedragen om uit te zoeken of het zenuwgas ‘novitsjok’ is ontwikkeld of opgeslagen op Tsjechisch grondgebied, in industriële of wetenschappelijke faciliteiten”, meldt de woordvoerder van Zeman. Het onderzoek volgt op de „herhaaldelijke Russische beschuldigingen tegen Tsjechië”.

De Russische suggestie dat het in Salisbury gebruikte zenuwgas mogelijk uit Tsjechië komt, heeft daar geleid tot wrevel. „De Russen hebben alle grenzen overschreden toen ze zeiden dat het giftige middel novitsjok mogelijk van ons afkomstig was”, zei premier Andrej Babis. „Dat is absoluut onwaar.”