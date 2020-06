Tsjechië zet twee Russische diplomaten land uit

Tsjechië heeft twee Russische diplomaten het land uitgezet nadat een Russische ambassademedewerker een hoax had verspreid over een geplande gifgasaanval. Die zou gericht zijn tegen drie politici in de hoofdstad Praag.

„Een ambassademedewerker stuurde bewust verzonnen informatie over een geplande aanval op Tsjechische politici naar (de Tsjechische inlichtingendienst) BIS”, zei minister-president Andrej Babis. „We hebben passende en adequate maatregelen genomen en twee medewerkers van de ambassade tot persona non grata verklaard.”

Een Russische parlementariër liet in een reactie aan het Russische persbureau RIA weten dat zijn land Tsjechië met gelijke munt terug zal betalen.