Tsjechië weert vanaf 16 maart alle buitenlanders die niet in Tsjechië wonen. Premier Andrej Babis heeft dit aangekondigd, een dag nadat Praag liet weten burgers uit vijftien landen niet meer toe te laten in verband met de verspreiding van het coronavirus. Nederland was onder die vijftien.

Het ministerie van Handel heeft in Praag beklemtoond dat dit inreisverbod niet geldt voor vrachtverkeer.