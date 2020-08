Tsjechië waarschuwt voor Russisch ingrijpen in Wit-Rusland

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Tomas Petricek waarschuwt voor Russisch militair ingrijpen in Wit-Rusland, waar alleenheerser Aleksandr Loekajsenko sinds de verkiezingen op 9 augustus onder vuur ligt van de democratisch gezinde oppositie. De vrees voor Russische interventie noemt Petricek „passend”.

Petricek deed de uitspraak in een televisie-interview. Hij vindt dat de Europese Unie een duidelijk signaal aan Moskou moet afgeven dat militair ingrijpen in de voormalige Sovjetrepubliek onacceptabel is.

„Wij wijzen een herhaling van het Oekraïense scenario en de annexatie van de Krim af”, aldus de minister. Daarmee verwees hij naar de Russische militaire inval in Oekraïne in 2014, nadat door protesten in Oekraïne een einde was gekomen aan het autoritaire Janoekovitsj-bewind, dat door Rusland werd gesteund.

De beelden van de protesten in Minsk deden de 38-jarige Petricek denken aan de Fluwelen Revolutie waarmee in 1989 een einde kwam aan het communisme in toenmalig Tsjecho-Slowakije. Tsjechen en Slowaken demonstreerden toen voor hervormingen, een beter leven, welvaart, vrijheid en democratie. „Ik geloof dat ook de Wit-Russen daar recht op hebben”, aldus de minister.