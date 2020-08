Tsjechië versoepelt mondkapjesplicht al voor herintroductie

Tsjechië heeft de herinvoering van een algemene mondkapjesplicht in het land per 1 september voor een deel teruggedraaid. In winkels, restaurants, cafés en bij de kapper hoeven de klanten bij nader inzien toch niet hun neus en mond te bedekken, hoewel dat maandag was besloten. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Adam Vojtech donderdag gezegd. De bewindsman van de populistische partij ANO sprak van een compromis.

In de Tsjechische sociale media werd de nieuwe beperkende maatregel hevig bekritiseerd. In het openbaar vervoer, overheidsgebouwen, gezondheidscentra en bij sociale instellingen moeten de mensen wel weer overal een gezichtsmaker dragen. In verscheidene regio’s was dat overigens al verplicht.

Het parlement in Praag ging bovendien akkoord met een verandering van de kieswet. Er komen drive-inkieslokalen waar burgers die wegens corona in quarantaine zitten vanuit de auto hun stem kunnen uitbrengen. In Tsjechië is het niet mogelijk te stemmen per post. Begin oktober zijn er regionale en gedeeltelijke Senaatsverkiezingen.