Tsjechië verrast met begrotingsoverschot

Tsjechië heeft het boekjaar 2018 verrassend afgesloten met een begrotingsoverschot van bijna 113 miljoen euro. Dat heeft minister van Financiën Alena Schillerova donderdag bekendgemaakt. De regering van premier Andrej Babis had rekening gehouden met een tekort van ongeveer 2 miljard. De hogere belastinginkomsten waren de belangrijkste meevaller. Bovendien vielen de rentebetalingen voor de staatsschuld lager uit dan verwacht.

Deskundigen zeggen dat het resultaat vooral te danken is aan de goede conjunctuur. Volgens de laatste gegevens van Eurostat had Tsjechië in oktober het laagste werkloosheidspercentage in de hele EU. Slechts 2,2 procent van de beroepsbevolking had geen baan. Het land geldt bovendien als verlengstuk van de ‘Duitse werkbank’. Veel Duitse bedrijven hebben er een vestiging voor de productie.