Tsjechië, Slowakije en Hongarije heropenen grenzen

Tsjechië, Slowakije en Hongarije heropenen de onderlinge grenzen in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt. De grenzen waren gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De heropening is wel aan strenge voorwaarden gebonden. Inwoners van de landen hoeven niet in quarantaine als het verblijf in het andere land minder dan 48 uur duurt. Daarnaast mogen de reizigers niet tweemaal in korte tijd door een land trekken. Zo mag een Hongaar via Slowakije naar Tsjechië reizen, maar mag hij op de terugweg niet meer door Slowakije gaan.

Hongarije opende maandag al de grens met Servië onder strenge voorwaarden.