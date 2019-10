Tsjechië rolt Russisch spionagenetwerk op

De Tsjechische politie en inlichtingendienst hebben een Russisch spionagenetwerk ontdekt. Het netwerk zou volgens de autoriteiten werken vanuit de Russische ambassade in Praag. Het zou de bedoeling zijn geweest om via computerservers een aanval te plegen op Tsjechische en buitenlandse doelen.

„Het netwerk is volledig vernietigd”, laat het hoofd van de Tsjechische inlichtingendienst (BIS) weten. Hij zei dat het onderdeel is van een veel groter netwerk, dat actief zou zijn in meerdere Europese landen. Hij trad niet in details. „Het is gecreëerd door mensen die gelinkt zijn aan Russische inlichtingendiensten die werden gefinancierd vanuit Rusland”, zei hij.

Vorige maand liet de BIS weten Rusland samen met China te zien als de grootste bedreiging op het gebied van cyberveiligheid. China zou vorig jaar achter een grote cyberaanval hebben gezeten op een Tsjechische overheidsinstantie. In een rapport uit 2017 van de NUKIB, een overheidsorgaan dat toeziet op cybercriminaliteit, komt naar voren dat Russen en Chinezen hun spionageactiviteiten in Tsjechië steeds meer opvijzelen.