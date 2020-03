In Tsjechië is een 95-jarige man die besmet was met het nieuwe coronavirus zondag overleden, het eerste slachtoffer van de pandemie, zei het hoofd van het Tsjechische crisiscomité.

De patiënt leed al aan een reeks andere aandoeningen.

Tsjechië telde tot zondag 1120 gevallen van besmettingen met het coronavirus.