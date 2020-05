Tsjechië fel tegen garanties voor ‘onverantwoordelijke’ landen

Tsjechië is fel tegen een Europees herstelplan voor zwaar door de coronacrisis getroffen lidstaten als zijn land garant zou moeten staan voor leningen voor „onverantwoordelijke naties”. In een stuk op Facebook zegt premier Andrej Babis landen in de EU te bedoelen die al voor de uitbraak van het coronavirus enorme begrotingstekorten hadden.

„Ik ben niet bereid garant te staan voor schulden van andere, onverantwoordelijke landen. Waarom zou ik dat moeten doen? Dit heeft niets te maken met hoe die landen het virus hebben aangepakt.” Als de Europese Commissie schulden wil aangaan omdat er geld nodig is, dan kan dat geleende geld niet worden gebruikt om zachte leningen te dekken voor landen die al veel te veel schulden hebben, aldus de Tsjechische premier.

De commissie presenteert woensdag haar voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting waaraan een coronaherstelfonds wordt gekoppeld. Naar verwachting wil het dagelijks EU-bestuur het fonds gaan financieren met geld dat ze op de kapitaalmarkten ophaalt, gedekt door kredietgaranties van de lidstaten.

Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden hebben in een gezamenlijk document verklaard dat coronasteun niet mag leiden tot gezamenlijke schulden.