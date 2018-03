Tsjechië boos op Rusland over zenuwgasclaim

Ook in Tsjechië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen over claims dat het zenuwgas dat is gebruikt tegen een Russische dubbelagent en zijn dochter in Engeland afkomstig zou zijn uit Tsjechië.

Zweden deed maandag al hetzelfde om soortgelijke beweringen.

Groot-Brittannië beschuldigt Moskou ervan het zenuwgas novitsjok te hebben gebruikt, een chemisch wapen dat door de Sovjet-Unie is ontwikkeld.

Moskou sprak zijn minachting uit over de beschuldigingen en een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag dat de meest waarschijnlijke bron van het zenuwgas Groot-Brittannië zelf, de Tsjechische Republiek, Slowakije, de Verenigde Staten of Zweden was.