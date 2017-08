Tsjechië arresteert Vietnamees na ontvoering

De Tsjechische autoriteiten hebben een Vietnamese spion aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland wegens zijn betrokkenheid bij de ontvoering van een Vietnamese zakenman in Berlijn, melden Duitse aanklagers donderdag.

De Duitse regering heeft Vietnam beschuldigd van ontvoering van de voormalige manager van een staatsbedrijf, die asiel zocht in Duitsland. Het incident deed denken aan verdwijningen tijdens de Koude Oorlog in de toenmalig opgedeelde Duitse hoofdstad.

De verdachte wordt beschuldigd van illegale activiteiten door een buitenlandse inlichtingendienst en van medeplichtigheid aan vrijheidsberoving. Hij werd al op 12 augustus opgepakt en woensdag aan Duitsland uitgeleverd. Uit het onderzoek is gebleken dat hij op 20 juli in Praag een bestelbus had gehuurd die bij de ontvoering is gebruikt. Hij had het busje nog dezelfde dag naar Berlijn gereden.

De Vietnamese zakenman, Xuan Thanh Trinh, en zijn metgezel werden op 23 juli in een Berlijnse straat ontvoerd. Hij werd daarna „tegen zijn wil” naar Vietnam gevlogen waar hij werd gearresteerd.

Xuan Thanh Trinh was bestuurder bij het staatsoliebedrijf PetroVietnam en had in Duitsland politieke asiel aangevraagd. Hij werd in zijn zuidoost-Aziatische thuisland gezocht wegens beschuldigingen van financieel wanbestuur dat verliezen van ongeveer 150 miljoen dollar veroorzaakte.