Tsjechen moeten na de vakantie weer aan de mondkapjes

De Tsjechische regering stelt het dragen van mondkapjes opnieuw verplicht op veel plaatsen. Het land had vergelijkbaar beleid enkele maanden geleden nog versoepeld, maar ziet zich nu genoodzaakt de regels nieuw leven in te blazen.

De maatregelen worden op 1 september van kracht. In Tsjechië moeten mensen dan mondkapjes gaan dragen in het openbaar vervoer en in veel openbare gebouwen, maar niet in horecazaken. Minister van Volksgezondheid Adam Vojtěch sprak over „preventieve maatregelen” omdat zijn land een „complexe herfst” voor de boeg heeft.

In september gaan de scholen weer open na de zomervakantie. De minister verwacht dat er dan veel meer contacten zullen zijn tussen mensen. In zijn ruim 10 miljoen inwoners tellende land zijn tot dusver zo’n 20.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het dodental staat op 397, wat erg laag is in vergelijking met sommige andere Europese landen.