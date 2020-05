Tsjech heeft 280.000 dode kevers in huis

Een Tsjechische verzamelaar is zijn passie voor kevers duur komen te staan. Tijdens een huiszoeking hebben de autoriteiten ongeveer 280.000 dode kevers in beslag genomen, zei een woordvoerster van de politie in Hradec Kralove dinsdag.

Volgens onderzoek van deskundigen waren meer dan zeshonderd van de diertjes bedreigd of met uitsterven bedreigd. De autoriteiten waren de 61-jarige op het spoor gekomen nadat hij verschillende exemplaren op internet had aangeboden.

De hobbykeverspecialist probeerde zoveel mogelijk soorten van bepaalde plaatsen te documenteren. Ook had hij een deel van de collectie geërfd. De onderzoekers vonden in het huis onder andere twee exemplaren van de zeldzame Zuid-Amerikaanse reuzenkever Dynastes satanas, de stanas-kever.

De 61-jarige man kan worden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de wetten op de bescherming van diersoorten.