Tshisekedi nieuwe president Congo-Kinshasa

De voormalige oppositieleider en winnaar van de verkiezingen Félix Tshisekedi is beëdigd als president van de Democratische Republiek Congo. Het is de eerste keer sinds het uitgestrekte land eind juni 1960 onafhankelijk werd van België, dat er een machtswisseling is op basis van democratische verkiezingen. Die zijn eind december gehouden.

Tshisekedi legde de eed af en kreeg een nationale vlag en een exemplaar van de grondwet van zijn voorganger, Joseph Kabila, overhandigd. Kabila volgde in 2001 zijn vermoorde vader, Laurent-Désiré Kabila (1938-2001), op. De vader was met bloedig militair ingrijpen van onder meer Rwanda en Oeganda in 1997 als president geïnstalleerd.

Congo-Kinshasa is 55 keer groter dan Nederland en telt naar schatting meer dan tachtig miljoen inwoners.