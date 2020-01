‘Tsai Ing-wen wint opnieuw verkiezingen Taiwan’

Tsai Ing-wen lijkt zich op basis van de eerste tellingen te kunnen opmaken voor een tweede termijn als president van Taiwan. Volgens verschillende Taiwanese media krijgt de China-kritische president zaterdag ruim 57 procent van de stemmen bij de presidentsverkiezingen. Daarmee laat ze Han Kuo-yu (ongeveer 39 procent) en James Soong (ruim 4 procent) achter zich. Taiwan lijkt dus te stemmen tegen nauwere banden met China.

„Met name veel jongeren zijn zaterdag naar de stembus gegaan”, zegt iemand van een stembureau in de hoofdstad Taipei tegen de South China Morning Post. „Ook het goede weer heeft bijgedragen aan een relatief hoge opkomst.” Het precieze opkomstcijfer is nog onduidelijk.

Vermoedelijk hebben veel stemmers de huidige situatie in Hongkong meegenomen in hun stemkeuze. In deze speciale bestuurlijke regio van China gaan sinds april vorig jaar honderdduizenden mensen de straat op tegen de groeiende invloed van China. Toen Tsai Ing-wen in 2016 aan de macht kwam, verbrak China alle banden met Taiwan. Vele andere landen volgden en erkennen de onafhankelijke staat niet. Taiwanese stemmers lijken zich nu dus tegen China te verzetten.