Trumps vrouw spreekt op tweede dag conventie Republikeinen

Op de tweede dag van de Republikeinse Conventie spreken onder anderen de vrouw van de president, Melania Trump, en Trumps kinderen, met name de 26-jarige Tiffany en de 36-jarige Eric. De partij is in Charlotte vooral viraal bijeen. Er zijn hooguit 336 afgevaardigden daadwerkelijk op de conventie in North Carolina. De tweede dag staat volgens het programma in het teken van ‘Land van mogelijkheden’. Maandag was het thema ‘Land van belofte’, woensdag is dat ‘Land van helden’ en op de slotdag, wanneer Trump officieel de presidentskandidaat wordt, ‘Land van Grootsheid’.

Onder de vele aangekondigde sprekers is ook senator Rand Paul. Hij is een van de kopstukken van de rechtse conservatieve vleugel van de partij, de ‘Tea Party’. Het begint zoals elk dag vroeg, bij ons om 14.30 uur, maar het hoofdprogramma is veel later en eindigt rond 05.00 uur woensdag bij ons.