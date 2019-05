Trumps verliest in rechtbank

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor de tweede keer deze week een nederlaag geleden wat betreft de openbaring van zijn financiën. Een rechter in New York bepaalde dat twee financiële instellingen financiële documenten mogen verstrekken aan Democratische parlementsleden.

Het gaat om Deutsche Bank en Capital One Financial Corp. Volgens de rechter heeft het Amerikaanse Congres het recht om financiële data op te vragen. Hij maakte daarmee de weg vrij voor de financiële instellingen om aan de dagvaardingen te voldoen die eerder door twee commissies van het Huis van Afgevaardigden waren uitgevaardigd. De uitspraak geldt ook voor drie kinderen van Trump en de Trump Organization.

Maandag werd een vergelijkbare uitspraak gedaan in Washington in de zaak met een accountant, Mazars LLP dat ook door het Congres is opgedragen documenten af te geven.