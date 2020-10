Trumps uitdager Joe Biden heeft gestemd

De uitdager van de Amerikaanse president Trump bij de komende verkiezingen, de Democraat Joe Biden, heeft gestemd. Hij bracht zes dagen voor verkiezingsdag 3 november zijn stem uit in zijn woonplaats Wilmington (Delaware). De Republikein Trump stemde zaterdag al vervroegd in Florida.

Van de mogelijkheid eerder per brief of persoonlijk te stemmen, heeft een recordaantal Amerikanen al gebruiktgemaakt. Vrees voor een coronabesmetting op een druk stembureau wordt genoemd als belangrijke reden. Inmiddels gingen al ruim 70 miljoen Amerikanen stemmen. Dat is meer dan de helft van het totaalaantal Amerikanen dat bij de vorige verkiezingen stemde.

Biden gaat zaterdag voor het eerst samen met de vorige president Obama op verkiezingscampagne. Biden was vicepresident onder Obama, die de VS leidde van 2009 tot 2017. De twee gaan naar Michigan, een van de staten die de doorslag kunnen geven. In 2016 ging Michigan nipt naar Trump.