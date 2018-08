Trumps militaire parade uitgesteld tot 2019

De militaire parade waar president Donald Trump om had gevraagd en die op de agenda stond voor november van dit jaar in Washington is uitgesteld naar 2019. „We hadden aanvankelijk 10 november 2018 gepland voor dit evenement, maar we hebben besloten de mogelijkheden voor 2019 te onderzoeken”, liet een woordvoerder van het Pentagon in een verklaring weten. Een officiële reden voor het uitstel heeft het ministerie niet gegeven.

Trump had in februari van dit jaar aan het Pentagon gevraagd om een parade te organiseren om de Amerikaans troepen te eren, nadat hij in 2017 op de nationale feestdag de militaire parade in Parijs bijwoonde.

Het Witte Huis had in het voorjaar berekend dat de parade tussen de 10 en 30 miljoen dollar zou gaan kosten. Volgens een medewerker van het ministerie, die anoniem wil blijven, gaan de festiviteiten meer dan 90 miljoen dollar kosten.