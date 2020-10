Trumps Guatemalteekse ambtgenoot is van corona genezen

De Guatemalteekse president Alejandro Giammattei is naar eigen zeggen helemaal af van het gevreesde coronavirus. Hij had naar eigen zeggen twee weken last van milde symptomen en werkte geïsoleerd. De 64-jarige president en arts is een voormalige roker met overwicht, hartproblemen en heeft een hoge bloeddruk. Hij lijdt bovendien aan multiple sclerose. Het gevreesde virus dat de longen aantast, is vooral gevaarlijk voor mensen op leeftijd die al gezondheidsproblemen hebben.

Giammattei hoefde echter niet te worden opgenomen in een ziekenhuis. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump werd afgelopen vrijdag opgenomen nadat hij was besmet en zijn toestand verslechterde. Het Centraal-Amerikaanse land heeft ongeveer net zoveel inwoners als Nederland en en telde 94.000 coronagevallen. Circa 3000 patiënten zijn er aan bezweken. Op 1 oktober is de noodtoestand die wegens het virus in maart was uitgeroepen ingetrokken, net als alle coronamaatregelen die de economie treffen. Giammattei riep de bevolking op wel waakzaam te blijven.

Tal van presidenten zijn in Amerika met het virus besmet geraakt zoals, naast Trump en Giammattei, de presidenten van Bolivia, Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Honduras.