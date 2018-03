Trumps ex-hulp Bannon op congres Marine Le Pen

Steve Bannon, voormalig adviseur van het Witte Huis, spreekt zaterdag in het Franse Lille het partijcongres toe van het rechts-populistische Front National. Hij ontmoet ook FN-leider Marine Le Pen, tweette haar partner Louis Aliot.

Bannon was een van Donald Trumps vertrouwelingen tijdens de presidentscampagne en werkte de eerste maanden in het Witte Huis. Maar hij viel in ongenade, werd openlijk de huid vol gescholden, en werd in augustus ontslagen. De laatste tijd dook de controversiële Bannon onder meer op in Zürich om een speech te geven over de toekomst van internationaal populair nationalisme. Ook vroeg de Duitse anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) hem om advies bij het opzetten van een eigen nieuwskanaal. Bannon leidde lange tijd de in de VS populaire rechtse nieuwssite Breitbart tot hij ook daar in januari vertrok.

Het congres van het Front National duurt twee dagen. Voor zondag staat onder meer de verkiezing van de partijleider op de agenda. Marine Le Pen is de enige kandidaat. Dus het staat al vast dat zij wordt herkozen.

Marine Le Pen wil het Front National omdopen. Zij verwacht dat de partij met een nieuwe naam eerder zal worden gezien als een potentiële regeringspartij. De partijleider verloor vorig jaar de presidentsverkiezing van Emmanuel Macron. Volgens de zender BFMTV maakt ze zondag bekend welke naam ze op het oog heeft.

Door het Front National een nieuwe naam te geven en de partijkoers aan te passen hoopt Marine Le Pen haar partij een gematigder aanzien te geven, ook al is ze een verklaard tegenstander van immigratie en heeft ze een nationalistische agenda. Haar vader Jean-Marie, medeoprichter van het Front National, heeft meerdere veroordelingen op zijn naam staan voor discriminerende en antisemitische opmerkingen. Zijn lidmaatschap van de partij is inmiddels ingetrokken.