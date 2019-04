Trumps 10.000e onware of misleidende bewering

President Donald Trump had sinds zijn intrek in het Witte Huis 601 dagen nodig om 5000 onjuiste en misleidende uitspraken te doen, een gemiddelde van acht leugens of halve waarheden per etmaal. Slechts 226 dagen later passeerde hij volgens de feitencontrole van The Washington Post, die elke bewering van Trump natrekt, de grens van 10.000. Daaronder veel hardnekkige herhalingen.

In de voorbije zeven maanden is Trumps moyenne om de waarheid naar eigen inzicht aan te passen volgens de krant gestegen tot bijna 23 keer per dag. Dat had vooral te maken met zijn speeches voor de tussentijdse verkiezingen, met de shutdown van de overheid wegens de bouw van de grensmuur en met het rapport over mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentscampagne.

De tsunami lijkt niet te stuiten. Donderdag zei Trump in een interview van drie kwartier met Sean Hannity van Fox News 45 keer iets dat niet klopte. Een dag later was hij bij een toespraak voor de wapenlobby NRA te betrappen op 24 ‘alternatieve feiten’ en zaterdag bij een verkiezingsbijeenkomst zelfs op 61. Met wat hij daarnaast nog verkondigde op Twitter kwam de teller van The Washington Post, volgens Trump de grootste verspreider van fake nieuws, op 10.111.