Trump: Zware straf Saudi’s bij dood journalist

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij Saudi-Arabië „zwaar zal straffen” als blijkt dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul is vermoord. Dat zei in een interview met de zender CBS.

Khashoggi, een fel criticus van de Saudische heerser kroonprins Mohammed bin Salman, ging 2 oktober het consulaat binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Hij is nooit meer teruggezien. De journalist woont in de VS en werkt voor The Washington Post.

„Journalist Khashoggi maakte opnames eigen dood”

Welke straf Trump in petto heeft voor Saudi-Arabië kon hij nog niet zeggen. Hij zei wel dat hij niet aan de wapendeal met het land zou tornen, omdat hij geen banen op het spel wil zetten.

"There will be severe punishment." In his first 60 Minutes interview since taking office, President Trump tells Lesley Stahl that if Saudi Arabia is found to be responsible for journalist Jamal Khashoggi's death, there will be consequences. https://t.co/BRZfIPHbNY pic.twitter.com/s6X98AylBR — 60 Minutes (@60Minutes) October 13, 2018

Op de vraag of de Saudische kroonprins het bevel gaf om Khashoggi te doden, zei Trump. „Niemand weet het nog, maar wij zullen er waarschijnlijk wel achter komen. Wij zullen zeer verontrust en boos zijn als dat het geval is”, aldus Trump tegen het CBS-programma 60 Minutes dat zondag wordt uitgezonden.