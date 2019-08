Trump: Zinvolle gesprekken over wapenbezit

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn regering „nog altijd zinvolle gesprekken voert” met de Democraten in het Congres over „een of andere vorm van wapenwetgeving”. Aanleiding voor deze gesprekken zijn de schietpartijen onlangs in Dayton en El Paso waarbij in totaal 31 doden en tientallen gewonden vielen.

Trump zei tegen verslaggevers dat hij ondanks de gesprekken een fel voorstander blijft van het recht van Amerikanen om wapens te bezitten. De Democraten hebben actie van Trump geëist. Zo willen ze dat er wetgeving komt die het gebruik van wapenmagazijnen met een hoge capaciteit munitie verbiedt. Bij meerdere bloedbaden werden die magazijnen door de schutters gebruikt.

De Amerikaanse president pleitte er ook voor om Rusland weer te laten toetreden tot de G7. Rusland werd uit de groep van de acht grootste industrielanden gezet in 2014. Volgens Trump een initiatief van zijn voorganger president Barack Obama. „Het is verstandiger om Rusland erbij te hebben. Het zou weer de G8 moeten worden omdat veel dingen waar we over spreken over Rusland gaan”, zei Trump.

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, moet met een grote renteverlaging komen, zei Trump ook nog. Volgens hem moet de Fed zich „proactief” opstellen bij het stimuleren van de Amerikaanse economie.

Trump verklaarde dinsdag op het Witte Huis dat de Fed al verder eerder had moeten beginnen met het verlagen van de rente. De Fed kwam recent met de eerste renteverlaging sinds de financiële crisis, maar die stap gaat volgens de president niet ver genoeg. Hij wil nu een sterkere verlaging van het rentetarief. In het verleden haalde Trump geregeld uit naar het beleid van de Amerikaanse centrale bank.