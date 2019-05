Trump ziet rakettest niet als vertrouwensbreuk

De Amerikaanse president Donald Trump is niet onder de indruk van de recente lanceringen van korteafstandraketten door Noord-Korea. Ook vindt hij niet dat het regime in Pyongyang daarmee zijn vertrouwen heeft geschonden, aldus de president in een interview met nieuwssite Politico.

„Ze hebben een kort bereik en ik beschouw dat helemaal niet als een schending van het vertrouwen. En, weet je, op een gegeven moment kan ik dat wel. Maar op dit moment niet”, zegt Trump die hoop houdt op een deal met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over het nucleaire programma van het geïsoleerde land.

Noord-Korea vuurde donderdag twee korteafstandsraketten af. Het was de tweede rakettest in korte tijd.