Trump ziet nieuwe karavaan komen

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt alle hulp aan Guatemala, Honduras en El Salvador in te trekken. Hij kondigde dat aan in een tweet waarin hij ook meldde dat een nieuwe karavaan met vluchtelingen richting de VS in de maak is in Honduras.

De drie landen doen daar niks aan en dat is voor Trump reden om hulp aan de landen te schrappen. „We stoppen alle hulp aan die landen, die al jaren van de VS profiteren”, aldus het staatshoofd.

Trump dreigde ook weer met het sluiten van de grens met Mexico als hij geen geld krijgt om zijn omstreden muur te bouwen. De overheid in de VS zit op dit moment op slot omdat het Witte Huis en het Congres het niet eens worden over het vrijmaken van geld voor die muur.