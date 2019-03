Trump ziet in Brazilië mogelijk NAVO-lid

Donald Trump ziet Brazilië als potentieel lid van de NAVO. De Amerikaanse president zei dat bij de ontvangst in Washington van zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro.

Trump zei dat de VS nog nooit zulke goede betrekkingen met Brazilië hebben gehad als nu. Bolsonaro ziet Brazilië graag een moderne mogendheid naar Noord-Amerikaans voorbeeld worden. Hij wil af van het Braziliaans imago van arm Latijns-Amerikaans land en af van de achterdocht van Brazilianen tegenover de VS.

De rechtse populist Bolsonaro ziet zichzelf als een bondgenoot van Trump. Volgens waarnemers heeft hij zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap gemodelleerd naar die van Trump in 2016. Hij kreeg zelfs de bijnaam ‘de Trump van de tropen’.

Brazilië is op de wereldranglijst zowel wat de oppervlakte als de bevolking betreft het op vier na grootste land ter wereld. De twee leiders spreken naar verwachting over onder meer energie- en landbouwbeleid en over de relaties met bijvoorbeeld Venezuela en China.