Trump zet voet op Noord-Koreaanse bodem

Donald Trump heeft als eerste Amerikaanse president voet gezet op Noord-Koreaanse bodem. Tijdens de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zondag in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s staken beide leiders de grens over naar Noord-Korea.

„Stappen over die lijn was een grote eer”, zei Trump. „Het is een zeer moedige en vastbesloten daad,” reageerde Kim via een vertaler. Trump prees de banden met Kim en nodigde hem uit voor het Witte Huis. „We vinden elkaar aardig, begrijpen elkaar en dat kan tot mooie dingen leiden”, reageerde de Amerikaanse president.

Kim zou het ook een grote eer vinden als Trump zijn hoofdstad Pyongyang zou bezoeken. De Noord-Koreaanse leider zei dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump een „uitstekende relatie” hebben. „Hierdoor kunnen we samen grote obstakels uit de weg ruimen.”

Trump en Kim gaven elkaar de hand en praatten vervolgens met verslaggevers voordat ze een gebouw aan de Zuid-Koreaanse kant van de grens binnengingen. Het was de derde ontmoeting tussen de twee leiders in iets meer dan een jaar en zal naar verwachting leiden tot een heropening van vastgelopen nucleaire gesprekken.