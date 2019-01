Trump zet State of the Union door ondanks crisis

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan gewoon zijn ‘troontrede’ volgende week uit te spreken in het Huis van Afgevaardigden, ondanks een oproep dat uit te stellen totdat de huidige crisis is opgelost. Het parlement en de president verkeren in een impasse over de financiering van een muur op de grens met Mexico waardoor de betaling van een deel van de overheid stilligt, de zogenoemde shutdown.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, vroeg Trump in een brief het uitspreken van de ‘State of the Union’ uit te stellen, ook vanwege veiligheidsproblemen. Vanwege de shutdown is een deel van het beveiligingspersoneel van het Huis op verlof.

Maar Trump liet woensdag weten daar geen gehoor aan te geven en er juist naar uit te kijken. „Het zou erg jammer zijn voor het land als de State of the Union niet op tijd wordt gebracht, op schema, en, erg belangrijk, op de gebruikelijke plek”.

De rede staat voor 29 januari op de agenda.