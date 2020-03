Trump zet hospitaalschepen in voor coronapatiënten

De Amerikaanse president Donald Trump zet twee hospitaalschepen van de marine in voor de opvang en behandeling van coronapatiënten. Een van de schepen gaat naar New York en het andere naar een plaats aan de westkust.

De aankondiging van Trump kwam kort nadat de burgemeester van New York Bill de Blasio had gevraagd om steun van het leger bij de opvang van de patiënten.

Trump kondigde ook aan dat hij een oude „oorlogswet” uit 1950 van stal haalt waarmee de productie van bepaalde militaire goederen kan worden opgeschroefd zoals maskers. De Defense Production Act dateert uit de tijd van de Koreaanse oorlog.

In de VS zijn 7087 besmettingen vastgesteld. Er zijn 97 mensen aan de gevolgen overleden. In alle vijftig staten is het virus nu opgedoken.