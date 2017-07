Trump zet eigen Senatoren onder druk

President Donald Trump heeft woensdag tijdens een lunchbijeenkomst in het Witte Huis de Republikeinen in de Senaat te verstaan gegeven dat ze in Washington moeten blijven. Hij wil dat ze voor het reces Obamacare herroepen. Deze week werd duidelijk dat te veel leden van de eigen Grand Old Party de nieuwe zorgwet afkeuren.

„We kunnen Obamacare afschaffen, maar we zouden die moeten afschaffen én vervangen. En we zouden de stad niet moeten verlaten totdat het is afgerond - totdat het wetsvoorstel op mijn bureau ligt en we kunnen overschakelen naar het Oval Office”, aldus Trump „Ik zet mijn handtekening en we vieren allemaal feest met het Amerikaanse volk. Iedere senator die tegenstemt, zegt in werkelijkheid tegen Amerika dat het goed af is met Obamacare.”