„Trump zei advocaat te liegen tegen Congres”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voormalige advocaat Michael Cohen persoonlijk opgedragen om tegen het Congres te liegen over het Trump Tower-project in Moskou. Twee federale justitiefunctionarissen die betrokken waren bij een onderzoek naar de zaak, zeiden dit tegen de nieuwssite BuzzFeed, meldt CNN.

Volgens deze functionarissen had Trump Cohen opgedragen te zeggen dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou maanden eerder waren geëindigd dan ze in werkelijkheid deden.

Tegen BuzzFeed zeggen ze dat Cohen tegen het team van speciaal aanklager Robert Mueller, heeft bevestigd dat Trump de opdracht had gegeven om tegen het Congres te liegen.

Mueller doet onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016. Cohen bekende in november al valse verklaringen te hebben afgelegd. Hij verklaarde eerder dat de besprekingen over het project in Moskou in januari 2016 waren geëindigd. Hij deed dat naar eigen zeggen uit een gevoel van verplichting jegens Trump.

Van Vollenhoven benieuwd naar onderzoeken Trump