Trump zegt weer dat Democraten land uit moeten

De Amerikaanse president Donald Trump is wederom uitgevallen tegen verschillende Democratische Congresleden. „Als je ons land haat en hier niet gelukkig bent, dan vertrek je maar”, zei de president tijdens een evenement in het Witte Huis.

Zondag zei Trump op Twitter tegen vier vrouwelijke Congresleden dat ze terug moeten gaan naar hun eigen land. „Herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland en kom dan weer terug.” Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Hij noemde geen namen in zijn Tweets, maar het is duidelijk dat het ging over Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en lhan Omar, die als enige niet in de VS is geboren.

Het kon Trump niet schelen dat veel mensen zijn tweets racistisch vonden. „Het maakt me niets uit, want veel mensen zijn het met mij eens.”