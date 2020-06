Trump zegt leger niet nodig te hebben voor protesten

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag (lokale tijd) het leger niet nodig te hebben voor de protesten tegen politiegeweld en racisme door het hele land. Eerder zei hij dat het leger ingezet kon gaan worden in staten die de protesten niet in de hand konden houden.

„Het ligt eraan, maar ik denk niet dat we het leger nodig hebben”, aldus Trump. Woensdag sprak minister van Defensie Mark Esper de president nog tegen, toen hij zei dat hij tegen de inzet van soldaten bij de protesten was. Kort na een aantal vergaderingen in het Witte Huis was Esper alweer van mening veranderd.

Woensdag zijn in veel Amerikaanse steden alweer duizenden mensen de straat op te gaan om te protesteren. De demonstranten eisen een einde aan institutioneel racisme en politiegeweld in de VS. De dood van George Floyd vorige week maandag is de directe aanleiding voor de protesten. De zwarte Floyd overleed in Minneapolis door gewelddadig handelen van agenten. Een agent, Derek Chauvin, is aangeklaagd voor moord. Hij hield minutenlang zijn knie op de nek van Floyd en weigerde het slachtoffer in een andere houding te leggen, ook toen een andere agent zei dat hij geen hartslag meer voelde.