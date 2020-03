Trump zegt G7-top af vanwege coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een top met de leiders van de G7, zeven vooraanstaande industriële landen, afgezegd vanwege het coronavirus.

Trump zou de regeringsleiders in juni ontmoeten in Camp David, het officiële buitenverblijf van de Amerikaanse president in de staat Maryland. In plaats daarvan zal er rond diezelfde datum een videoconferentie plaatsvinden, liet het Witte Huis donderdag weten.

Behalve de Verenigde Staten zitten ook Japan, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie in de G7.