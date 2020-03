Trump zegt ‘een beetje boos te zijn’ op China

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag ‘een beetje boos’ te zijn op China. Hij beschuldigde het land ervan cruciale informatie over de epidemie niet of te laat te hebben gedeeld.

De Chinese autoriteiten ‘hadden ons moeten informeren’ zei de president tijdens een persconferentie in het Witte Huis. „Ik ben een beetje boos op China. Ook al mag ik president Xi graag en ook al respecteer en bewonder ik het land.” Trump benadrukte dat de onderlinge relatie tussen beide landen „zeer goed” is, maar toonde zich ook kritisch. „Ik wou dat ze ons drie maanden eerder over dit probleem hadden geïnformeerd. We hadden wereldwijd veel levens kunnen redden.”